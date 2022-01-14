Звездный футболист 'Динамо' Цыганков похвастался навыками в другом виде спорта

Один из самых дорогих украинских футболистов, атакующий полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, активно встретил 2022-й год. Пока его команда готовится к выходу из отпуска, 25-летний футболист наведался в баскетбольный зал в столице, где играет "Будивельник", и развлекся с другом бросками по кольцу.

"Давно хотели побросать", – подписал Цыганков видео на своей странице в Instagram. У Виктора, который надел майку бывшей звезды "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинга с номером 11, прекрасно получались трехочковые броски. В конце занятия он отправил мяч в направлении, судя по всему, своей невесты Романы, которая снимала видео, и вызвал у нее веселый смех.

А на днях Цыганков поздравил всех с Рождеством от своего имени и своего белого доброго пса.

Видео дня

Чуть ранее Виктор в поздравлении с Новым годом представил свое фото на фоне гирлянд вечернего города и пожелал всем "светить ярко".

Напомним, Цыганкова оценивают в 25 миллионов евро. В списке бомбардиров чемпионата Украины 2021/2022 он занимает второе место после Артема Довбика из "Днепра-1". Во время зимнего отпуска на Мальдивах он сделал предложение выйти замуж своей девушке Романе.

14 января "Динамо" возвращается к занятиям после месячного перерыва.

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