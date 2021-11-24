Звездного футболиста 'Реала' приговорили к тюрьме за шантаж с интимным видео

Один из лучших футболистов современности, форвард "Реала" Карим Бензема, признан виновным в деле о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Суд Версаля приговорил 33-летнего Бензема к году тюрьмы условно. Ранее прокурор просил для Карима 10 месяцев наказания, но судья решил его немного ужесточить. Также звездный француз заплатит штраф в 75 тысяч евро.

Об этом сообщил сайт RMC Sport. Адвокаты футболиста еще до оглашения приговора заявили, что будут подавать апелляцию.

Пока что неясно, как наказание нападающего отразится на его выступлениях за национальную команду. Дело тянулось более шести лет, и оба футболисты не вызывались в сборную до 2021 года, пока главный тренер команды Дидье Дешам не решился пригласить Бензема, который сверкает в мадридском "Реале". А ныне 37-летний полузащитник Вальбуэна уже третий сезон выступает за греческий "Олимпиакос".

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Напомним, скандальный инцидент произошел еще в 2015 году, когда Бензема хотел выступить посредником в переговорах Вальбуэна с преступниками. В их распоряжении оказалась видеозапись с интимным видео с участием Матье. Однако тот отказался идти на контакт и подал в суд на партнера по сборной Франции. Также бывший игрок "Марселя" и московского "Динамо" не захотел помириться с коллегой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карим Бензема назвал "Шахтер" грозным соперником после его разгрома "Реалом" в Лиге чемпионов.