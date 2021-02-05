Звездного футболиста "Аякса" дисквалифицировали за допинг

Одну из главных звезд "Аякса" голкипера Андре Онана дисквалифицировали за употребление допинга на 12 месяцев.

Как сообщается на официальном сайте амстердамского клуба, в его крови нашли запрещенный препарат фуросемид. Футболист провалил допинг-тест УЕФА от 30 октября. Наказание вступает в силу с пятницы, 5 февраля.

Камерунский вратарь плохо себя чувствовал и решил принять таблетку. Онана перепутал лекарства и по ошибке выпил препарат, который был прописан его жене. Контрольно-дисциплинарный комитет организации принял во внимание случайность этого инцидента, но напомнил, что все спортсмены обязаны постоянно следить за тем, какие вещества попадают в их организм.

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар заявил, что клуб подаст апелляцию на решение УЕФА, чтобы уменьшить ее срок или добиться условного наказания для камерунца. Легендарный в прошлом футболист отметил, что голкипер амстердамцев не пытался как-то повлиять на свое тело, чтобы улучшить спортивные результаты.

24-летний Онана является воспитанником "Барселоны", но взрослую карьеру начала именно в "Аяксе". Вместе с клубом он доходил до финала Лиги Европы в 2017 году и полуфинала Лиги чемпионов в 2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее амстердамская команда допустила нелепую ошибку, не включив самого дорогого футболиста в своей истории в заявку на Лигу Европы.