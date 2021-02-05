Звездного футболиста "Аякса" дисквалифицировали за допинг

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,4 т.
Андре Онана (справа) против Мохаммеда Салаха из 'Ливерпуля'

Одну из главных звезд "Аякса" голкипера Андре Онана дисквалифицировали за употребление допинга на 12 месяцев.

Как сообщается на официальном сайте амстердамского клуба, в его крови нашли запрещенный препарат фуросемид. Футболист провалил допинг-тест УЕФА от 30 октября. Наказание вступает в силу с пятницы, 5 февраля.

Камерунский вратарь плохо себя чувствовал и решил принять таблетку. Онана перепутал лекарства и по ошибке выпил препарат, который был прописан его жене. Контрольно-дисциплинарный комитет организации принял во внимание случайность этого инцидента, но напомнил, что все спортсмены обязаны постоянно следить за тем, какие вещества попадают в их организм.

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар заявил, что клуб подаст апелляцию на решение УЕФА, чтобы уменьшить ее срок или добиться условного наказания для камерунца. Легендарный в прошлом футболист отметил, что голкипер амстердамцев не пытался как-то повлиять на свое тело, чтобы улучшить спортивные результаты.

24-летний Онана является воспитанником "Барселоны", но взрослую карьеру начала именно в "Аяксе". Вместе с клубом он доходил до финала Лиги Европы в 2017 году и полуфинала Лиги чемпионов в 2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее амстердамская команда допустила нелепую ошибку, не включив самого дорогого футболиста в своей истории в заявку на Лигу Европы.

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