Зозуля на последних секундах забил победный гол ''Реалу''. Видео

Украинский нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля забил победный гол в 26-м туре третьего по силе футбольного дивизиона страны. Наш соотечественник отметился точным ударом на последних секундах матча против "Реал Мадрид Б".

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На четвертой добавленной минуте хозяева получили право на штрафной удар. Последовала подача, на которую откликнулся Зозуля. Украинец, вышедший на замену на 78-й минуте, ударом головой отправил мяч точно в ворота.

Для Романа это стало 6-й игрой за новый клуб, куда он перешел в декабре прошлого года на правах свободного агента. Этот точный удар также стал его первым результативным действием в новой команде.

В турнирной таблице "Райо Махадаонда" занимает 8-ю строчку.

Напомним, что ранее Зозуля выступал за испанскую "Фуэнлабраду". В прошлом сезоне Зозуля отыграл 35 матчей в чемпионате Испании и 2 в Кубке страны, забив 3 гола и отдав 3 передачи.

Кроме того, украинский форвард выступал за такие клубы, как "Реал Бетис Баломпи", "Альбасете" и киевское "Динамо".

В 2016 году он покинул украинскую лигу, перейдя в "Реал Бетис", но с 2017 по 2021 год выступал за "Альбасете". С командой Ла-Манчи он стал основной фигурой команды в ЛаЛиге, сыграв более 140 игр и забив 26 голов.

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