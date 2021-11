Стал известен обладатель 'Золотого мяча-2021': результаты голосования, фото, видео

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси был назван обладателем "Золотого мяча-2021" – премии лучшему игроку в европейском футболе, которую вручает издание France Football. Для него эта награда стала седьмой в карьере. Церемония прошла в Париже после двухгодичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Месси в нынешнем сезоне выиграл первый трофей в международной карьере. Лионель добыл трофей Копа Америка со сборной Аргентины. В 2021 году звезда французского ПСЖ забил 41 мяч.

Месси ранее выигрывал "Золотой мяч" в 2009-2012, 2015 и 2019 годах. Нынешним летом аргентинец сенсационно покинул "Барселону" и перебрался во французский ПСЖ. В составе команды из Парижа форвард провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча.

Втором в голосовании-2021 стал форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, а тройку замкнул хавбек сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо.

Результаты голосования (топ-10):

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

2. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

3. Жоржиньо (Италия, "Челси")

4. Карим Бензема (Франция, "Реал")

5. Нголо Канте (Франция, "Челси")

6. Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед")

7. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

8. Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

9. Киллиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

Победители номинаций:

Лучший нападающий – Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

Лучший молодой игрок – Педри (Испания, "Барселона")

Команда года – "Челси" (Лондон, Англия)

Отметим, что португалец Криштиану Роналду, который занял в голосовании шестое место, проигнорировал мероприятие. Также он обвинил главного редактора France Football Паскаля Ферре во лжи. Журналист ранее заявил, что португалец хотел бы завершить карьеру, имея в активе больше "Золотых мячей", чем Лионель Месси.

"Самая большая цель в моей карьере – завоевание национальных и международных титулов для клубов, которые я представляю, и для сборной моей страны. Самая большая цель в моей карьере – быть хорошим примером для всех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Самая большая цель в моей карьере – оставить свое имя, написанное золотыми буквами, в истории мирового футбола", – сказал Роналду.

