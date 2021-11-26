'Золотой мяч' получит форвард 'Баварии' Левандовски: результаты опроса украинских журналистов

Украинские футбольные журналисты высказали свое мнение о том, кто в 2021 году должен получить "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту планеты. По мнению подавляющего большинства представителей прессы, главным претендентом на него является польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски.

Вручает награду французское издание "France Football", а церемония награждения пройдет в этом году уже в ближайший понедельник, 29 ноября.

В результате опроса 32 украинских журналистов Левандовски набрал больше всего баллов – 175, пишет сайт isport.ua. Прессе предлагалось представить пятерку лучших, за первое место давалось шесть очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.

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На втором и третьем местах с минимальным отрывом друг от друга расположились итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо и французский нападающий "Реала" Карим Бензема. А вот многократные обладатели "Золотого мяча", аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, оказались на четвертой и шестой позициях соответственно.

В число претендентов на приз французский журнал внес 30 футболистов. Наши же "акулы пера" в своих пятерках лучших упомянули только 18 игроков.

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