На синей ветке метро в Киеве человек попал под поезд: какие станции закрывали для пассажиров, движение возобновлено. Фото

В Киеве в четверг, 3 апреля, на станции метро "Контрактовая площадь" пассажир попал под поезд. Движение по синей ветке ограничивали, на вход были закрыты четыре станции.

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Как сообщил корреспондент OBOZ.UA, чрезвычайное происшествие произошло около 17:50. На вход для пассажиров были закрыты станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко", информировали в Киевской городской государственной администрации.

Движение поездов на линии было организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

"На станции "Контрактовая площадь" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", – говорится в сообщении КГГА.

По состоянию на 18:30 движение поездов возобновлено, передает корреспондент OBOZ.UA.

Пострадавший – мужчина, который упал на пути случайно по неосторожности. Он жив, его достали, сообщают источники OBOZ.UA.

По состоянию на 18.37 в КГГА информировали, что движение поездов синей линии метро возобновлено в обычном режиме.

"Все станции работают на вход и выход для пассажиров. Пассажир жив. Обстоятельства случая выясняют правоохранительные органы", – рассказали в горгосадминистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта на станции метро "Вырлица" в Киеве погиб мужчина, несанкционированно прошедший в тоннель. В связи с этим временно ограничивали работу метро на зеленой ветке, в частности закрывали станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор".

Напомним также, в Киеве 5 и 6 апреля остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" из-за ремонта Дарницкого путепровода. Вместо этого будет организован дублирующий автобусный маршрут.

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