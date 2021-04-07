Знаменитый российский футболист предложил сербскому коллеге убираться из РФ

Знаменитый российский футболист Роман Павлюченко раскритиковал сербского легионера "Рубина" Джордже Деспотовича, который заявил, что ему не нравится заселяться в отель за день до матча в местной Премьер-лиге.

На странице издания "Чемпионат" в Instagram был опубликован скриншот комментария Павлюченко, который он оставил под словами Деспотовича. Он посоветовал своему коллеге "молча играть" или уехать из РФ.

"Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. Если тебе что-то не нравится – чемодан-вокзал!" – написал знаменитый россиянин.

Отметим, что сейчас 39-летний Павлюченко выступает за "Знамя" из Ногинска в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), который является третьим по силе дивизионом страны. Нападающий заработал себе имя в московском "Спартаке", после чего перешел в английский "Тоттенхэм". Поиграв в АПЛ на протяжении трех лет, Роман вернулся на родину.

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