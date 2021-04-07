Знаменитий російський футболіст запропонував сербському колезі забиратися з РФ

Знаменитий російський футболіст Роман Павлюченко розкритикував сербського легіонера "Рубіна" Джордже Деспотовіча, який заявив, що йому не подобається заселятися в готель за день до матчу в місцевій Прем'єр-лізі.

На сторінці видання "Чемпіонат" в Instagram був опублікований скріншот коментаря Павлюченка, який він залишив під словами Деспотовіча. Він порадив своєму колезі "мовчки грати" або поїхати з РФ.

"Зірка. Навіть в Англії багато команд за день до гри заїжджають в готелі, тому краще мовчи і грай у футбол. Якщо тобі щось не подобається – чемодан-вокзал!" – написав знаменитий росіянин.

Відзначимо, що зараз 39-річний Павлюченко виступає за "Знамя" з Ногінська в Професійній футбольній лізі (ПФЛ), який є третім за силою дивізіоном країни. Нападник заробив собі ім'я в московському "Спартаку", після чого перейшов в англійський "Тоттенхем". Погравши в АПЛ протягом трьох років, Роман повернувся на батьківщину.

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