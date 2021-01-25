Вратарь осетинского клуба назвал российский футбол грязью и рассказал об отсталости от Европы

Вратарь владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко прошелся по российскому футболу, рассказав о коррупции и кумовстве.

В интервью Sports.ru футболист откровенно высказался об отмывании денег через клубы, которые финансируются из областных бюджетов. Кроме того, он отметил, что России еще очень далеко до Европы, где тренеры придумывают новые тактические ходы.

"Российский футбол – грязь. В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: "Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит". Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Нам очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых тренеров, как Спартак (Гогниев – наставник "Алании" – ред.), которые могут придумать что-то свое и не трусить, ничего у нас не изменится", – сказал Солдатенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские футбольные клубы установили исторический антирекорд в еврокубках в нынешнем сезоне, выиграв лишь один матч из 24-х в Лиге Европы и Лиге чемпионов.