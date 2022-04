Знаменитый Мино Райола умер "во второй раз"

Знаменитый итальянский футбольный агент Мино Райола умер на 54-м году жизни после длительной болезни. Райола работал с такими суперзвездами мирового футбола, как Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян, Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт и Поль Погба.

Итальянец был одним из самых высокооплачиваемых и влиятельных и агентов в футболе. Общая сумма контрактов, на которую его игроки заключили контракты, составляет ~$847 млн. Доход Райола на одних комиссиях составил ~$70 млн.

В январе 2022 года Райола перенес операцию и с тех пор находился в клинике под присмотром врачей. 28 апреля появилось первое сообщение о его смерти. После того, как многие футболисты и тренеры выразили свое соболезнование, в Twitter появилось опровержение.

"Я разъярен, что меня убивают вторично за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать", – передал тогда слова Райолы Фабрицио Романо.

Mino Raiola official statement: "Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate". 🚨



Respect.



Incredible what happened today. pic.twitter.com/uXSpqpwbyq