Знаменитый футболист попал в скандал, выложив видео с Байденом и Путиным
Легендарный футболист сборной Италии Марио Балотелли угодил в скандал, разместив у себя в соцсетях видео с президентом США и президентом России. Ролик успел провисеть несколько часов после чего был удален.
На видео Джо Байден смотрит на часы, пока перед ним грузят на борт самолета гробы с телами погибших американских военных.
После склейки появляются кадры с Путиным, который стоит под сильным дождем без зонта во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Видео сопровождается текстом "Разница" и двумя флагами - российским и американским.
Спустя несколько часов 33-летний нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" удалил этот ролик и разместил новый, где где под remix на трек Скриптонита попытался оправдаться.
"В этом не было никакой политики, а только уважение к смерти. Перестаньте плакать и поймите смысл", – написал Марио добавив слово "Всегда" и смайл с изображением голубя мира.
В комментариях даже российские болельщики высмеяли такое "уважение" к президенту России.
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