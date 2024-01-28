Знаменитый футболист попал в скандал, выложив видео с Байденом и Путиным

Легендарный футболист сборной Италии Марио Балотелли угодил в скандал, разместив у себя в соцсетях видео с президентом США и президентом России. Ролик успел провисеть несколько часов после чего был удален.

Видео дня

На видео Джо Байден смотрит на часы, пока перед ним грузят на борт самолета гробы с телами погибших американских военных.

После склейки появляются кадры с Путиным, который стоит под сильным дождем без зонта во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Видео сопровождается текстом "Разница" и двумя флагами - российским и американским.

Спустя несколько часов 33-летний нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" удалил этот ролик и разместил новый, где где под remix на трек Скриптонита попытался оправдаться.

"В этом не было никакой политики, а только уважение к смерти. Перестаньте плакать и поймите смысл", – написал Марио добавив слово "Всегда" и смайл с изображением голубя мира.

В комментариях даже российские болельщики высмеяли такое "уважение" к президенту России.

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