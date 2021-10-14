Знаменитый футболист после завершения карьеры за месяц заплыл жиром. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Самир Насри

Бывший футболист сборной Франции, мадридского "Арсенала" и английского "Манчестер Сити" Самир Насри поразил болельщиков, посетивших благотворительный "Матч героев" в помощь Кот-д'Ивуару. На знаменитом "Велодороме" сборная легенд Марселя противостояла команде ЮНИСЕФ.

Самир Насри заплыл жиром

34-летний полузащитник, завершивший карьеру лишь месяц назад, выглядел абсолютно неспортивно, ошарашив зрителей своим пивным животом.

Самир Насри с трудом передвигался по полю
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Несмотря на то что на поле вышли такие звезды мирового футбола , как Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Дидье Дрогба, Йенс Леманн и Гаиска Мендьета, все взгляды фанатов приковал именно француз.

Победу со счетом 7:4 праздновали марсельцы, а организаторы перечислили в благотворительный фонд по тысяче евро за каждый гол и вырученные средства за билеты.

Так Насри выглядел в 2013 году

Как сообщал OBOZREVATEL, участник Олимпийских игр-2020 из островного государства Палау стал звездой интернета после заплыва на 50 метров вольным стилем. Зрителей удивила его физическая готовность – вместо кубиков пресса фанаты спорта увидели небольшое пузо и бока, которые наложились на его плавки.