Знаменитый футболист после завершения карьеры за месяц заплыл жиром. Фотофакт

Бывший футболист сборной Франции, мадридского "Арсенала" и английского "Манчестер Сити" Самир Насри поразил болельщиков, посетивших благотворительный "Матч героев" в помощь Кот-д'Ивуару. На знаменитом "Велодороме" сборная легенд Марселя противостояла команде ЮНИСЕФ.

34-летний полузащитник, завершивший карьеру лишь месяц назад, выглядел абсолютно неспортивно, ошарашив зрителей своим пивным животом.

Несмотря на то что на поле вышли такие звезды мирового футбола , как Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Дидье Дрогба, Йенс Леманн и Гаиска Мендьета, все взгляды фанатов приковал именно француз.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg