'Где СБУ?' Скандальные заявления Бойко возмутили украинцев: военные угрожают бунтом, в сети прочат печальные последствия

Пророссийский политик Юрий Бойко, который на днях выдал ложь о якобы "разгуле радикалов в Украине", "притеснении" русского языка и РПЦ, спровоцировал своими заявлениями резонанс среди украинцев. Общество возмущено, что Бойко до сих пор находится на свободе, к тому же является нардепом и Героем Украины, а военные грозят оставить службу, если государство не справится с подобными деятелями.

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В частности, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто действительно ответственен за насилие в Украине и уничтожение храмов российскими оккупантами. Именно страна-агрессор РФ, заявил Стефанчук, виновна в преступлениях над украинцами.

"Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не упоминая об уничтоженных ра*истами более 500 храмов разных конфессий. Нельзя говорить о надругании над памятниками, не вспоминая о простреленной российскими мародерами голове памятника Шевченко в Бородянке. Ну и вообще, нельзя говорить о любом насилим над людьми, не вспоминая о Путине – единственном, кто виноват во всем этом", – написал Стефанчук в Facebook.

А заместитель спикера парламента Елена Кондратюк 16 декабря заявила, что Рада на согласительном совете может рассмотреть пророссийские нарративы, озвученные Бойко. Она связала их с приближающимися выборами.

"Вопрос единства – это залог будущего Украины. Поэтому, конечно, когда мы видим такие экспрессивные заявления, это свидетельство одно, что некоторые политические силы услышали запах выборов. И это очень, по-моему, позорно…" – сказала Кондратюк журналистам.

По ее словам, действия Бойко "требуют политического адекватного ответа" и, "конечно, каждый из нас как гражданин" даст им оценку.

На скандальные заявления экс-регионала отреагировали и военные. Младший сержант Вооруженных сил Украины Алексей Цымбалюк пообещал прекратить службу, если Служба безопасности Украины не займется пророссийской деятельностью Бойко.

"Я не публичное лицо, не лидер мнений, не тип, который держит участок фронта. Просто обычный младший сержант, от присутствия или отсутствия которого на фронте ничего не изменится. Но если СБУ в ближайшие дни не упакует Бойко, я упи***ю домой". Не в СОЧ, а именно стану дезертиром. Просто если государство не хочет себя защищать, то и я **ал его защищать", – заявил военный.

Украинский блогер Вадим Лабас указал, что корень проблемы – не Бойко, а аудитория, на которую рассчитаны его нарративы. Ведь именно она может привести пророссийские силы в следующий состав парламента:

"Проблема же не в Бойко. С большой долей вероятности, после следующих выборов президента он либо уйдет, либо сядет в тюрьму. Но настоящая же проблема в тех "гражданах", которые за него проголосуют. Вы же не думаете, что все те прихожане Московского патриархата и сепаратисты с мечтой жить в СССР куда-то подевались. Все они есть, все они голосуют. И, к сожалению, их более 5%, что приведет в следующую Раду пророссийские силы".

Страна не сможет решить проблему с этими гражданами, поскольку их "защищает Конституция", пишет блогер.

"Единственная возможная борьба – это уменьшать процент "граждан", которые хотят отдать свой голос за подобных бойко. А Бойко, какой бы он ушедший не был, доживает свои последние дни в украинской политике. Потому что уходят те "радикалы", которых он так боится. И торговаться с ним после следующих выборов никто не будет", – считает Вадим Лабас.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин со своей стороны обвинил правоохранителей в том, что Бойко до сих пор безнаказанно распространяет российскую пропаганду, и напомнил о скандале, связанном с закупкой буровых газодобывающих платформ у берегов Крыма, известных как "вышки Бойко":

"Бойко на свободе только потому, что восемь постамайданистских генпрокуроров не смогли посадить его за "вышки Бойко". Восемь генпрокуроров – от двух президентов – за десять лет – не смогли посадить черта, коррупцию которого в деталях расписали в "Зеркале Недели" Юрий Николов и Олекса Шалайский еще в 2011 году!"

Как заявил Шабунин, агентура РФ "всегда использовала несостоятельных и жадных правоохранителей", а топ-коррупционеры, "как и несостоятельные силовики", – не намного меньше опасный враг, чем Россия, и всегда ее "надежный союзник".

"Спасибо СБУ, что Юрий Бойко уже в СИЗО, а потом будет сидеть и тюрьме. А, стоп, он до сих пор народный депутат, Герой Украины и записывает снова видео против Украины, сидя в Киеве", – отреагировал в свою очередь блогер Игорь Лаченков.