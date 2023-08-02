Знаменитого футболиста сборной Украины ограбили на 500 тысяч долларов: все подробности

Знаменитый футболист сборной Украины Александр Кучер стал жертвой преступной группировки. Легендарного защитника донецкого "Шахтера" выследили и ограбили, а общий ущерб, нанесенный нынешнему главного тренеру "Днепра-1", оценивается в 500 тысяч долларов.

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Об этом информирует сайт Офиса генерального прокурора Украины, который не раскрыл имя экс-футболиста. Его личность установил Telegram-канал "Бомбардир".

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники преступники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Из дома Кучера украли большое количество ценных вещей, включая коллекцию часов и ювелирных украшений, и деньги. Во время обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Отметим, что накануне "Днепр-1" под руководством Кучера сыграл вничью с греческим "Панатинаикосом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Во время игры соперники отправили в нокаут вратаря украинской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "глава федерации футбола "ДНР" Павел Давыденко размечтался о включении "донецкого "Шахтера" в чемпионат России.

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