Зинченко в чужих шортах вышел на тренировку "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам в своей клубной команде. Еще в конце сентября у 24-летнего футболиста обнаружили надрыв икроножной мышцы, из-за чего он не смог сыграть за сборную Украины в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Однако теперь, похоже, со здоровьем у него все в порядке.

На своей странице в Instagram Зинченко опубликовал фотографию с занятия "МанСити". "Счастлив вернуться к ребятам", – написал Александр под кадром, где он перешагивает через барьер.

При этом поклонники обратили внимание, что украинец надел чужие шорты. В клубе он выступает под 11-м номером, а на его амуниции значился номер 21, который принадлежит испанскому полузащитнику Феррану Торресу. Как на Саше оказались шорты партнера, пока что неизвестно.

Видео дня

А чуть ранее молодой капитан сборной Украины показал, как в своем доме в Манчестере смотрел футбольный матч. Присев на диване, он положил на себя спящую дочь. Напомним, в начале августа Зинченко впервые стал отцом.

Следующий матч чемпионата Англии "МанСити" сыграет 16 октября на своем поле против "Бернли".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики за совместное фото.

Напомним, какие звездные пары стали родителями этим летом.