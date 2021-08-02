Александр Зинченко впервые стал отцом

В семье украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан Щегловой родилась дочь. Они впервые стали родителями.

Об этом событии стало известно из профиля футболиста в Instagram. На снимке, который был опубликован на странице Зинченко, его возлюбленная лежит вместе с ребенком на постели и общается с ним по видеосвязи.

"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь! 01.08.2021", – написал наш соотечественник.

Видео дня

Ранее в профиле Александра появилось необычное видео, благодаря которому стало известно, что у них родится девочка. На ролике видно, как Зинченко с завязанными глазами и Седан вышли на поле НСК "Олимпийский", подошли к воротам и необычным образом узнали пол своего будущего ребенка.

Напомним, что свадьба Александра и Влады состоялась 24 августа 2020 года в Киеве. Они начали встречаться весной 2019 года, а уже осенью футболист сделал предложение своей возлюбленной. 12 марта 2020-го они расписались в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко оплатил приезд в Украину знаменитого немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, который занимается лечением детей.