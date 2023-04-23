Зинченко получил порцию критики в Англии за то, что 'заснул' на поле в матче 'Арсенала'

Легендарный футболист "Арсенала" Ли Диксон раскритиковал защитные способности украинца Александра Зинченко. По мнению 59-летнего чемпиона Англии, работающего сейчас экспертом на британском ТВ, наш соотечественник не является "блестящим защитником.

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Диксон уверен, что именно игрок сборной Украины виноват в третьем голе пропущенном голе от "Саутгемптона" в матче 21 апреля.

"Посмотрите на Зинченко во время этого эпизода. У него есть свой игрок, Саша смотрит на него, тот поднимает руку, а затем просто идет спать. Он не блестящий защитник", - цитирует Диксона The Sun со ссылкой на Premier League Productions.

Ли Диксон в тоже время похвалил Александра за его скилы.

"Он отлично владеет мячом, и "Арсенал" использует эти сильные стороны. Но мы видели, как и без мяча он сыграл свою роль в том, что "Ливерпуль" сравнял счет на "Энфилде", - отметил экс-игрок "Арсенала".

Диксон уверен, что Зинченко должен быть всегда нацелен на разрушение атак соперника.

"Он должен быть жив, как защитник, независимо от того, где он находится - в защите или полузащите. Его работа — не допускать попадания мяча в сетку", - подытожил эксперт.

Зинченко в этом сезоне сыграл за "канониров" 30 раз во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Но пятничная ничья против "Саутгемптона", ставшая третьей подряд для команды Артеты, нанесла серьезный удар по заявке "Арсенала" на титул чемпиона Премьер-лиги.

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