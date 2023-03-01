Зинченко помог ''Арсеналу'' устроить разгром в ''украинском дерби''. Видео

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко отметился результативной передачей в перенесенном 7-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. 26-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на игру против "Эвертона", за который играет украинец Виталий Миколенко.

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В конце первого тайма наш соотечественник эффектным разрезающем пасом вывел Букайо Сака один на один с голкипером и 21-летний полузащитник сборной Англии открыл счет. После этого хозяева еще трижды расписались в воротах "Эвертона". Встреча завершилась со счетом 4:0, а Зинченко провел на поле 81 минуту.

За свои действия Саша получил от статистического портала Sofascore 8.0, что стало одной из наивысших оценок в команде.

После этой победы "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего соперника ("Манчестер Сити") на 5 очков.

Напомним, что 26 февраля английская Премьер-лига решила поддержать Украину в память о годовщине полномасштабного вторжения России. "Арсенал" в память об этой дате сделал Зинченко своим капитаном.

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