Зинченко обратился к украинцам после ничьей в матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Капитан сборной Украины Александр Зинченко после обидной ничьей в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии заявил, что наша команда и ее болельщики должны вместе переживать как победы, так и поражения.

На своей странице в Instagram футболист "Манчестер Сити" призвал соотечественников поддержать национальную команду в заключительном поединке мартовского сбора против Казахстана, который состоится 31 марта.

"Побеждаем вместе, трудности преодолеваем вместе и ошибаемся тоже вместе. Мы нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца", – написал Зинченко.

Александр Зинченко обратился к украинцам Instagram Александра Зинченко

Напомним, что в первом поединке отбора на ЧМ-2022 Украина сенсационно сыграла вничью с Францией (1:1), а затем с таким же счетом закончила матч против Финляндии, упустив победу на последних минутах. Действующие чемпионы мира выиграли у Казахстана и вышли на первое место в отборочной группе с 4 очками. Подопечные Андрея Шевченко имеют в своем активе 2 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания этой встречи голкипер нашей сборной Георгий Бущан рассказал, что запутало Виталия Миколенко в моменте с решающим голом в ворота нашей команды.