Зинченко неожиданно обратился к болельщикам на украинском языке после вылета с Евро-2020

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку. При этом футболист "Манчестер Сити" обратился на украинском языке, хотя в быту использует русский.

Соответствующий пост появился на странице Зинченко в Instagram в воскресенье, 4 июля. Правда, комментарии к публикации 24-летний уроженец Житомирщины решил отключить.

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!" – написал Александр.

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Напомним, сборная Украины в Риме пропустила четыре гола от англичан в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Забить хотя бы "гол престижа" подопечные Андрея Шевченко не смогли. При этом 3 мяча англичане забили головой, из-за чего коуч указал на индивидуальные ошибки игроков.

Останется ли Шевченко и дальше у руля национальной команды, пока что неизвестно. По его словам, еще есть время, чтобы обдумать свое будущее, а пока что нужно отчитаться о проделанной работе.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поражение национальной команды. Гарант выразил уверенность, что главные победы "желто-синих" еще впереди, а за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно".