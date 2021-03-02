Жизнь в Украине стала большим сюрпризом. Представлял себе другое, – португалец из "Шахтера"

Португальский директор департамента селекции донецкого "Шахтер" Жозе Боту, которому 2 марта исполнилось 55 лет, рассказал о впечатлении от работы в Украине.

Боту признался, что до этого 12 лет проработал в родном Лиссабоне и поездка в нашу страну стала для него настоящим вызовом.

"Жизнь в Украине стала большим сюрпризом, поскольку у меня было немного иное представление, а на самом деле это отличная страна с красивыми городами и достопримечательностями, люди здесь относятся ко мне очень доброжелательно, потому я приятно удивлен. Жизненный опыт тут совсем иной. Такие снежные две недели – абсолютно новый опыт для меня. В Португалии такого не бывает. И это не просто снег, а целые сугробы", – цитирует Боту пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразильский защитник Бетао, выступавший в 2008–2013 годах в киевском "Динамо" признался в любви Киеву, назвав единственный минус столицы Украины.