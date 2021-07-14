Жириновский назвал неожиданную причину неудач сборной России по футболу

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский считает, что причина неудач футбольной сборной РФ кроется в географическом расположении государства. По мнению Владимира Вольфовича, всему виной то, что Россия является северной страной, а в футбол играют южные: Бразилия, Аргентина, Португалия и т.д.

Жириновский уверен, что улучшить игру национальной команды Российской Федерации можно лишь усилив популяризацию спорта среди детей.

"Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка – не играют во дворах мальчишки", – сказал Жириновский в прямом эфире своего Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на прошедшем чемпионате Европы по футболу россияне выиграли только один поединок из трех и заняли последнее место в квартете B, где им противостояли Бельгия, Дания и Финляндия.

8 июля Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Позже известный российский телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что в сравнении с его командой, украинцы на Евро-2020 выглядели гораздо сильнее.