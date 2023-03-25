В субботу, 25 марта, состоялись очередные поединки 1-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024. Матчи прошли в группах А, D и I.

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Экс-тренер сборной Украины Александр Петраков неудачно дебютировал на посту наставника сборной Армении. Его подопечные проиграли 1:2 Турции, но при этом установили историческое достижение. Впервые армянские футболисты смогли забить гол сборной Турции.

На послематчевой пресс-конференции Петраков устроил хамскую выходку, начав "быковать" после вопроса местного журналиста.

Также стоит отметить разгромное поражение команды Беларуси, которая в отличии от России допущена УЕФА до отбора Евро-2024. На нейтральном поле в сербском Нови-Сад поклонники Лукашенко проиграли Швейцарии со счетом 0:5.

Шотландия – Кипр 3:0 (1:0, 2:0)

Армения – Турция 1:2 (1:1, 0:1)

Беларусь – Швейцария 0:5 (0:3, 0:2)

Израиль – Косово 1:1 (0:1, 1:0)

Андорра – Румыния 0:2 (0:1, 0:1)

Хорватия – Уэльс 1:1

Голы: 1:0 – 28 Крамарич, 1:1 – 90 Броудхед.

Хорватия – Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич (Маер, 90), Ковачич (Пашалич, 76), Брозович, Перишич, Крамарич (Влашич, 76), Ливая (Муса, 53).

Уэльс – Уорд, Робертс, Родон, Мифем, Уильямс, Уилсон (Томас, 64), Ампаду, Рэмзи (Бернс, 64), Моррелл (Джеймс, 90), Мур (Брэдшоу, 70), Джеймс (Броудхед, 64).

Предупреждения: Ампаду (25), Юранович (31).

Испания – Норвегия 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 13 Ольмо, 2:0 – 84 Хоселу, 3:0 – 85 Хоселу.

Испания – Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Мерино (Фабиан Руис, 81), Родри, Ольмо (Пино, 67), Гави (Ойарсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81), Аспас (Себальос, 58).

Норвегия – Нюланд, Педерсен (Рюэрсон, 74), Страннберг, Эстигор, Мелинг (Бьеркан, 74), Берге (Сольбаккен, 74), Эльюнусси (Ларсен, 74), Эурснес, Берг, Эдегор, Серлот (Брюнхильдсен, 86).

Предупреждения: Эдегор (41), Серлот (51).

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