Соперники Украины. Где смотреть жеребьевку отбора ЧМ-2026 по футболу: расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 13 декабря, узнает соперников по квалификационному турниру к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Подопечные Сергея Реброва после не самого удачного выступления в Лиги наций не смогли попасть в число сеянных.

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Церемония состоится в штаб квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе. Время начала – 13:00 по киевскому времени.

Прямой эфир будет вести медиасервис Megogo. Узнать первыми оппонентов "сине-желтых" смогут зрители его канала "Megogo Футбол 1". Также показ будет доступен на официальном сайте ФИФА.

Наша команда попала во вторую корзину посева и точне не сыграет со Швецией, Турцией, Уэльсом, Венгрией, Сербией, Польшей, Грецией, Румынией, Словакией, Чехией, Норвегией, а также Беларусью из-за ограничений.

СОСТАВ КОРЗИН НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ ОТБОРА ЧМ-2026

Корзина 1: Испания, Германия, Португалия, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Греция, Румыния, Словакия, Чехия, Норвегия

Корзина 3: Шотландия, Словения, Республика Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Косово, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Напомним, на ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 команд. От Европы на турнир поедут 16 представителей – 12 победителей групп и четыре сильнейших в плей-офф, куда попадут сборные, которые займут вторые места, и четыре из Лиги наций.

Украина лишь один раз в своей истории принимала участие в мировом футбольном первенстве. На ЧМ-2006 в Германии "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим победителям итальянцам.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА приняла изменения в процедуре жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026, которые коснулись Украины.

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