Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы: стали известны все пары

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте организации, матчи этой стадии пройдут 8 и 15 апреля. Сначала команды сыграют на полях первых клубов, а затем – на стадионах вторых. Полностью все пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед" (1)

"Арсенал" – "Славия" (2)

"Аякс" – "Рома" (3)

"Динамо" Загреб – "Вильярреал" (4)

Также в ходе жеребьевки стали известны полуфинальные пары:

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3 (1)

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2 (2)

Матчи 1/2 финала будут сыграны 29 апреля и 6 мая. Хозяином финального поединка, который состоится 26 мая в польском Гданьске, станет победитель полуфинала 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.