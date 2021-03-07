Жену футболиста "Шахтера" с 17 чемоданами отправили из аэропорта назад. Фотофакт
Супруга полузащитника донецкого "Шахтера" Дентиньо Даниэла Соуза не смогла покинуть Бразилию, сообщает Globo.
40-летняя модель вместе со своим внушительными багажом, тремя детьми и двумя нянями была вынуждена вернуться назад из аэропорта, так как рейс был перенесен из коронавирусных ограничений в Сан-Паулу.
Дани, ее трое детей (8-летний Бруно Лукас и 6- летние близнецы Рафаэлла и София), 17 чемоданов и няни должны были присоединиться к Дентиньо в Киеве.
32-летний хавбек 1 февраля вернулся в Украину. Футболист провел в Бразилии 30 дней и должен вернуться сюда только через полгода.
"Я надеялась, что этого больше не случится. Это действительно плохо", – прокомментировала Дэни, говоря об отъезде мужа.
"Долг зовет меня", – ответил ей Дентиньо перед отъездом.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года семью Дентиньо выгнали с террасы фешенебельного отеля в Одессе.
Ранее Дани Соуза пожаловалась на расизм в Украине, а несколько лет назад супруга хавбека провела экскурсию по квартире в Киеве, которую им предоставил клуб, похваставшись фантастической роскошью.