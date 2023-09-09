Жена Зинченко показала, кому был посвящен гол сборной Украины в матче с Англией. Фото

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, забив гол в ворота сборной Англии сделал жест руками в форме сердца, показав это в камеру. Как оказалось, таким образом он посвятил забитый мяч своей дочке Еве, которой 1 августа исполнилось три года.

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У себя в Instagram супруга футболиста выложила фотографию, где Ева празднует забитый мяч вместе с отцом.

"Ева целый день ждала футбола. Видно, что-то знала. У них свои договоренности с папой", – подписала кадр с девочкой Влада Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок в Польше на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 1:1.

Перед игрой украинские болельщики, пришедшие поддержать свою сборную, устроили потрясающий перфоманс. Зрители на трибунах стадиона в польском Вроцлаве вместе с неувядающим мэтром украинской эстрады Тарасом Петриненко фантастически исполнили гимн Украины.

Отметим, что опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поддержал нашу страну после игры во Вроцлаве. 24-летний футболист "Арсенала" закончил свое послематчевое интервью фразой "Слава Украине!".

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