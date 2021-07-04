Жена Шевченко высказалась об игре сборной Украины на Евро-2020

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
2 минуты
6,2 т.
Кристен Пазик оценила игру команды Андрея Шевченко на Евро-2020

Жена главного тренера сборной Украины Кристен Пазик заявила, что гордится выступлением команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Ей, как гражданке Великобритании, было непросто наблюдать над разгромом "желто-синих".

Об этом жена Шевченко написала в своем Instagram. Она также поздравила сборную Англии с выходом в полуфинал турнира.

"Этот вечер был тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, я так нервничала. Жить в Англии и быть гражданином Великобритании было еще труднее, но я так горжусь тем, чего добилась эта молодая команда. Всем спасибо за поддержку на этом пути, двигаемся дальше", – написала Пазик.

Супруга Андрея Шевченко поддержала сборную Украины.
Видео дня
Шевченко и Пазик.

Сам Шевченко после матча с англичанами отметил, что на поражение со счетом 0:4 повлияло не только индивидуальное мастерство соперников, но и ошибки украинских футболистов в обороне. Легенда "Милана" отметил, что сборной Украины будет тяжело бороться с топовыми командами, пока внутри страны не появится сильный клубный чемпионат.

Сборная Украины поблагодарила болельщиков после матча с Англией.

При этом Шевченко пока что не знает, останется ли на посту главного тренера национальной сборной. По его словам, сперва нужно отчитаться за проделанную работу и уже потом принимать решение.

Андрей Шевченко

Напомним, полуфинальные матчи и финал Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Сборная Украины по футболу

Как писал OBOZREVATEL, перед матчем Украины с Англией британские СМИ решили рассказать о жене Шевченко и показали фото с откровенной фотосессии бывшей модели и коуча "желто-синих".

ИталияРимЕвро-2020Украина - АнглияСборная Украины по футболусборная Англии по футболуАндрей Шевченко