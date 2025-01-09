Жена-красавица украинского футболиста-чемпиона умерла в 34 года от тяжелой болезни. Фото

У защитник "Вереса" Романа Гончаренко умерла жена Татьяна. 34-летняя женщина последние несколько лет страдала от от онкологического заболевания. 31-летний футболист остался с маленьким сыном Дамиром, которому 11 марта исполнится четыре года.

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У себя в Instagram победитель чемпионата Черкасской области и вице-чемпион Первой лиги опубликовал короткий сторис, где сообщил о трагедии.

"Не могу в это поверить. Болит... Очень болит... Танюшка моя... Ты так любила жизнь. Сколько у нас было планов… и в один момент… Не верю! Боль навсегда", – написал Гончаренко.

О своем диагнозе Татьяна узнала в 2023 году. Все началось, когда она сама обнаружила уплотнение в груди.

Обследования у маммолога, включая УЗИ, маммографию и биопсию, подтвердили, что опухоль была злокачественной. Этот диагноз стал для нее шоком. Первые дни были особенно тяжелыми — она не могла нормально есть или спать, ожидая результаты анализов.

Лечение началось с химиотерапии. Перед первым курсом врач посоветовал ей подстричь свои длинные волосы, чтобы подготовиться к их потере. 15 июня 2023 года она прошла первую "красную" химию. Первые дни после процедуры она чувствовала слабость и симптомы, схожие с сильным отравлением.

На день рождения, 26 июня, волосы начали выпадать клочьями, что стало для нее эмоционально тяжелым испытанием. Через неделю она приняла решение полностью обрить голову.

В прошлом году Татьяна в последний раз слетала на отдых в Египет.

Прощание состоится 10.01 в Полтаве в морге областной больницы в 11:00

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