Жена футболиста 'Шахтера' и игрок 'Динамо' породнились

Футболист "Днепра-1" Александр Пихаленок и его жена Ольга покрестили своего сына Максима, который родился в августе 2021 года. Крестными для малыша стали защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик и жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, телеведущая Дарья Савина.

Фотографии с мероприятия, которое прошло в одном из дорогих ресторанов Киева, появились на страницах кумовьев в соцсетях. Даша поблагодарила родителей за доверие серией фото.

А Тымчик высказал радость "быть частью семьи" друга.

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Ольга Пихаленок поделилась кадрами в белом одеянии подружек, которые пришли на праздник.

А недавно жена днепрянина рассказала о первом путешествии с ребенком: в декабре семья побывала в теплых Эмиратах.

Пихаленок женился в декабре 2019 года, а отцом стал летом 2021-го. Сейчас его "Днепр-1" занимает третье место в чемпионате Украины, отставая на пять очков от "Динамо" Тымчика и на семь – от "Шахтера" Бондаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Зинченко похвасталась видом Нью-Йорка с высоты.

Недавно джокер сборной Украины Довбик показал фото с женой на Мальдивах.