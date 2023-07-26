Заявление в Кремле про изоляцию России оценили словами 'Какие таблетки он пьет?'

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) "процветает монополия избранных наций", а РФ никогда не будет изолирована от международного спорта. Такой комментарий Чернышенко сделал после того, как страна-агрессор не получила приглашения на Олимпийские игры-2024.

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"У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби", – сказал вице-премьер РФ в интервью Р-Спорт.

Такие пафосные слова чиновника вызвали насмешку у российских болельщиков. Многие рекомендовали Чернышенко пить лекарства.

Также пользователи отметили, что все сказанное вице-премьером РФ отлично ложиться в канву их страны.

"Хорошо, что нами правят не выжившие из ума дедули, а сплошь молодежь", – стебутся россияне.

Также юзеры высмеивают пассаж про "Россия не будет изолирована".

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