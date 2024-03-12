'Завидуй, Европа! Без нас плохо': сборная России по футбола проведет 'дерби изгоев'. Матч согласован ФИФА

Сборная России по футболу в июне проведет два товарищеских матча – с командами Беларуси и Китая, что не осталось без едкой реакции болельщиков. При этом в стране-агрессорки отметили, что поединок против европейцев согласован с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).

"Мы договорились о матче со сборной Беларуси. Игра планируется в июне в Минске. Это хорошая возможность для наших болельщиков съездить в Минск – прекрасный, красивый и чистый город. Считаю правильным решением поддержать белорусских партнеров и белорусский футбол, дать возможность россиянам посетить прекрасную страну", – рассказал пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Читатели портала Sports.ru удивились тому, что подобная встреча будет организована лишь спустя два с половиной года после отстранения команд из РФ от международных турниров. Также они едко прозвали поединок "дерби изгоев".

"Нужно на день финал ЧЕ ставить матч, забрать на себя мировую аудиторию", "Вот он! Тот самый матч, которого я так ждал", "Россия и Беларусь разыграют в Минске Кубок межгалактических чемпионов", "Наконец-то начинаются топ-матчи! Завидуй, Европа! От создателей "Нас там все ждут" и "Без нас им плохо", "Начало великой серии, как в хоккее?", "Наконец-то, дерби изгоев", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по футболу представила новую игровую форму, которая стала поводом для троллинга в сети.

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