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"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,7 т.
'Завидуй, Европа! Без нас плохо': сборная России по футбола проведет 'дерби изгоев'. Матч согласован ФИФА

Сборная России по футболу в июне проведет два товарищеских матча – с командами Беларуси и Китая, что не осталось без едкой реакции болельщиков. При этом в стране-агрессорки отметили, что поединок против европейцев согласован с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).

"Мы договорились о матче со сборной Беларуси. Игра планируется в июне в Минске. Это хорошая возможность для наших болельщиков съездить в Минск – прекрасный, красивый и чистый город. Считаю правильным решением поддержать белорусских партнеров и белорусский футбол, дать возможность россиянам посетить прекрасную страну", – рассказал пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА
"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА

Читатели портала Sports.ru удивились тому, что подобная встреча будет организована лишь спустя два с половиной года после отстранения команд из РФ от международных турниров. Также они едко прозвали поединок "дерби изгоев".

"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА
"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА
"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА

"Нужно на день финал ЧЕ ставить матч, забрать на себя мировую аудиторию", "Вот он! Тот самый матч, которого я так ждал", "Россия и Беларусь разыграют в Минске Кубок межгалактических чемпионов", "Наконец-то начинаются топ-матчи! Завидуй, Европа! От создателей "Нас там все ждут" и "Без нас им плохо", "Начало великой серии, как в хоккее?", "Наконец-то, дерби изгоев", – пишут в комментариях.

"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА
"Завидуй, Европа! Без нас плохо": сборная России по футбола проведет "дерби изгоев". Матч согласован ФИФА

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по футболу представила новую игровую форму, которая стала поводом для троллинга в сети.

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