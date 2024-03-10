'Тихий ужас'. Новая форма сборной России по футболу вызвала насмешки в сети

Новая форма сборной России по футболу привела в уныние местных болельщиков. Фанатам не понравился шрифт и дизайн экипировки, который разработал российский бренд Jogel.

"Домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящен Жар-птице, олицетворяющей солнце – источник жизни, плодородия и символ справедливости. На форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев чудесной птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков", – говорится в описании.

Российский футбольный союз заявил, что дизайн новой формы был вдохновлен "одним из самых ярких жанров русского фольклора – сказками". Согласно концепции, его элементы якобы символизируют страсть, с которой футболисты бьются на поле, а также "холодный разум и закалённый характер, подчёркивая масштаб страны".

В сети не оценили такую "красоту", завалив авторов критическими комментариями.

"Днище", "Пацаны дизайнеры и то лучше нарисовали бы", "Кошмар", "Ну такое се", "Проходняк", "Форма ок, но номера это тихий ужас", – пишут россияне.

Также юзеры раскритиковали и пафосность представления экипировки.

"Ну наконец то теперь буду спать спокойно, увидел этот шедевр интригующий", "Дефолтная форма, а шумихи то было..." – пишут в интернете.

Перед показом новых комплектов показали исторические ролики с разных турниров, на которых выступала сборная СССР, а потом и России. Актер Анвар Халилулаев появился на сцене в роли Никиты Симоняна, следом вышел "Лев Яшин".

Первые матчи в новой форме сборная России проведет 21 и 25 марта против Сербии и Парагвая.

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