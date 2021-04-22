"Заря" – фаворит финала Кубка Украины, – гендиректор луганчан о матче с "Динамо"

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заявил, что не считает "Динамо" фаворитом финала Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с его командой.

По его словам, не стоит делать поспешных выводов о том, кто имеет больше шансов на победу в решающем матче. Функционер также поздравил футболистов, тренеров и болельщиков "Зари" с драматичной победой над "Александрией" и отметил, что сейчас все внимание луганчан будет сосредоточено на успешном завершении сезона в украинской Премьер-лиге.

"Безусловно, эмоции после такого матча положительные. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с победой и выходом "Зари" в финал. Считаю, что полуфинал получился. У "Александрии" хорошая команда, у нас с ней всегда были принципиальные матчи. Судейство комментировать не будем, наложился отпечаток, но в целом нормально. Теперь переключим внимание на чемпионат, у нас напряженная концовка сезона, осталось сыграть пять важных матчей. Будем последовательны. "Динамо" – фаворит финала? Я так не думаю. Наоборот, могу сказать, что "Заря" является фаворитом финала. Заранее определять или говорить неправильно", – цитирует его слова издание Meta-ratings.com.ua.

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе на "Городском" стадионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" разгромило "Агробизнес", забив в ворота соперников три безответных мяча.