Загадки турнира и действующие фавориты: все факты о полуфиналах Лиги Европы

Очень осторожные вторые матчи четвертьфиналов Лиги Европы сильно контрастировали с первыми встречами: каждая из команд боялась потерять нужный результат, а забив гол - сразу отдавала инициативу плотнее закрывать свои ворота. Трубину не удалось вытащить свою команду, но и без "Бенфики" набор команд в полуфиналах очень мощный. OBOZ.UA разбирает все подробности пар ЛЕ.

"Аталанта" - "Марсель": первая встреча в истории

"Аталанта" очень и очень скромна на трофеи: в Италии только раз выиграли Кубок (в 1963-м году), из еврокубковых турниров - только 2 победы в Торнео Виареджо, но и те - достижение молодежки, а не первой команды. В Лиге Европы это лишь третья попытка бергамцев и сейчас самая успешная: команда Гасперини досталась полуфиналу впервые в новейшей истории еврокубков. Расстрел мерсисайдцев неделю назад и методичное доигрывание вчера до верного позволили именно итальянцам выйти в следующий этап. С "Марселем" они никогда не играли, поэтому разбирать кризисный французский клуб придется по свежему опыту.

Кто станет главным двигателем против "Марселя"? Очень не хватает Скальвини: лидер защиты и самый дорогой в составе "Аталанты" игрок травмирован. Хотя - Джимсити прекрасно справился с этой ролью, а Копмейнерс в паре с Пашалычем и дальше будут навязывать свою игру даже против мощных соперников. Вчерашняя игра против "Ливерпуля" вывела на новую высоту и голкипера Муссо: его очень уверенное выступление на ленте показало, что даже дыры в защите не станут проблемой для бергамасков.

Просто сейчас каждый из футболистов Гасперини прекрасно закрывает свою позицию, хотя с левым флангом защиты нужно поработать – это самое слабое звено. Олимпийцы чаще атакуют другим направлением, но универсальность Обамеянга позволит ему продавить люую зону. Если случится самый маленький хаос – он и Верето обязательно им воспользуются, такое мы в этом сезоне видели неоднократно.

Да и к Трубину были вопросы: уверенность при тотальном преимуществе французов чуть не сломалась из-за досадной результативной ошибки, которая перевела игру в экстратаймы, а затем и в пенальти. В еврокубках остается один украинец - Лунин. Кажется, Анатолию не хватило каких-то слов поддержки от тренера, чтобы вернуть веру в себя перед решающим отрезком игры.

Кстати, о французах. Первый матч против "Бенфики" не стал легкой прогулкой и в очередной раз показал, что обрезки при передачах с флангов или провалы в создании офсайдных ловушек станет залогом постоянной работы вратаря Лопеса. "Аталанта" любит играть через точечные замены футболистов, чем сможет обеспечить постоянное давление свеженьких исполнителей на защитников Гигота и Балерди. Итальянцы будут тщательно искать ошибки соперника, чтобы затем утонченно конвертировать их в голы.

"Байер" - "Рома": реванш за прошлый год?

"Байер" уже обеспечил фантастические воспоминания об этом сезоне: наконец-то за сотню лет им удалось выиграть Бундеслигу. Но откажется ли Алонсо от еще одного кубка в кармане? Тем более, по дороге в финал они пробились сквозь "Вест Хэм", которого называли претендентом на второй подряд европейский кубок. Хоть и пропустили на выезде, но, как всегда, за мгновение до свистка, отыгрались. И ничью уберегли, и фантастическую серию продолжили.

Какая же интересная ситуация у нас сложилась: соперником "Байера" стала "Рома"! Та самая команда, которая год назад единственным голом остановила немцев в шаге от финала Лиги Европы. Расклады остались почти идентичными – Бове, который тогда забил, на месте; в великолепной форме Паласиос, Та, Кристанте и Спинацола. Правда, на тренерских позициях ситуация другая: Алонсо здесь, а вот вместо Моуринью пришел де Росси.

"Байер" и "Рома" между собой играли 6 раз - преимущество на стороне римлян. Особое внимание Вирцу и компании следует обратить на домашнюю игру, ведь "Бай-Арена" против команд из Рима стабильно держит оборону и проигрышей на ней нет. Но в каком же порядке итальянцы: за 3 месяца под руководством де Росси волки проиграли всего два матча. И кому - "Интеру" (кто бы им ни проиграл) и "Брайтону" в ЛЕ, когда разрешили англичанам немного куража после разгрома. Красные уверенно дожали "Милан" и доказали, что гегемония россонери в этой паре завершена.

Четверг стал очень наглядным для всех команд полуфинала, эта пара не исключение. Итальянцам следует соблюдать осторожность в последние минуты будущих двух игр! Уже столько матчей леверкузенцы вытаскивали тогда, когда сами верили в ничью или проигранный матч. Вирц, Бонифас или Фримпонг прекрасно понимают, как разогнать неожиданную атаку в самый неожиданный момент и превратить счет в нужный именно им.

В то же время "Рома" может сохранить итальянское присутствие в финале в еще одном турнире Европы, вместе с "Фиорентиной". Для этого нужно только остановить байерский локомотив. Вторая молодость Дибалы и его феерия, соединенная с подключениями Эль-Шарави позволит угрожать и центрбекам немцев. В полуфинале сойдутся очевидный фаворит турнира и темная лошадка ЛЕ. А перед главным шагом в финал, именно у Алонсо поменьше отвлекающих забот на внутренней арене.