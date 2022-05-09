'За всю нацию': Петраков поделился эмоциями от начала подготовки сборной Украины к плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что за время войны в нашей стране отвык от мирной жизни. Наставник "желто-синих" отметил, что после переезда в Словению для подготовки к стыковым матча ЧМ-2022 испытал некоторое облегчение.

Об этом Петраков рассказал в интервью Daily Mail. При этом он подчеркнул, что мыслями находится с украинцами, которые противостоят полномасштабному вторжению Российской Федерации.

"Мне 64 года, я многое повидал в своей жизни. Мы проезжали мимо пустых заправок… И были большие очереди, когда мы пересекли границу. Я увидел мирную жизнь, о которой, может быть, забыл, живя в Украине. Так что я почувствовал какой-то покой внутри. Я чувствую большую, очень большую ответственность за то, что я делаю. У меня есть это чувство за всю свою нацию", – сказал Петраков.

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Напомним, сборная Украины 1 июня проведет стыковой матч отборочного турнира на ЧМ-2022 с Шотландией. В случае победы "желто-синие" сразятся с валлийцами за путевку на Мундиаль в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Виталий Миколенко отличился дебютным голом за "Эвертон" в чемпионате Англии. В свою очередь, вратарь Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в испанской Примере.