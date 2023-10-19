У военкома из Одессы обнаружили факты незаконного обогащения почти на 47 млн грн: детали от НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в Одессе разоблачило на коррупции начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Вячеслава Кушнерова. У военкома обнаружены факты незаконного обогащения на сумму 47 млн грн.

Об этом сообщили в Telegram НАПК. Агентство провело мониторинг образа жизни Кушнерова и заметило ряд фактов с коррупционными признаками.

В частности, отмечается, что в мае прошлого года вместе с супругой военком приобрел квартиру в Одессе площадью 111,1 кв. м, которую через год продали за 7,56 млн. грн. Позже женщина также купила автомобиль Toyota Highlander и перепродала 2 млн грн. В том же году мать Кушнерова подарила сыну жилой дом стоимостью 1 млн. грн.

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Теща военкома в последние годы тоже не страдала от бедности. Среди ее приобретений заметили квартиру и автомобили Mercedes-Benz GLS 400 и Mercedes-Benz GLC 220D. Владельцем квартиры и "Мерседеса" стал и сын военкома.

Также в первый год войны члены этой семьи дарили друг другу деньги. Общая сумма, по подсчетам НАПК, составила 30 млн грн, хотя их официальные доходы были значительно меньше.

В настоящее время материалы дела направлены в следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области. Будет решаться вопрос о внесении сведений в ЕРДР и проведении досудебного расследования.

Напомним, что Государственное бюро расследований в настоящее время расследует 260 уголовных производств, связанных со злоупотреблениями и нарушениями в Терцентрах комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссиях (ВЛК). В суд направлены уже десятки обвинительных актов в отношении 35 человек.

Среди прочего, в рамках уголовных производств ГБР задокументировало факты получения сотрудниками ТЦК и ВЛК неправомерной выгоды на общую сумму почти 4 млн гривен. Имущество этих взяточников более чем на 3,2 млн грн было арестовано.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-телеведущий, бывший советник мэра Киева и предприниматель Максим Бахматов может возглавить департамент КГГА по борьбе с коррупцией. Однако конкурсная комиссия выяснила, что он не отразил все свои доходы в декларации, а также фальсифицировал справки для банка и был фигурантом уголовного дела.

– 5 октября из-под стражи освободили мэра Сум Александра Лысенко. За чиновника, обвиняемого во взяточничестве, был внесен залог в размере 3 миллионов гривен.

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