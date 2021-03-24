"Ювентус" готов продать Криштиану Роналду: СМИ назвали сумму возможного трансфера

"Ювентус" не будет препятствовать уходу звездного нападающего Криштиану Роналду из команды и готов выслушать предложения, которые поступят от других клубов.

Как сообщает издание AS, туринцы готовы отпустить португальца за 25 миллионов евро, поскольку не могут позволить себе его зарплату и различные бонусы, которые ежегодно съедают 87 миллионов евро из бюджета итальянцев. Сам футболист не скрывает своего желания вернуться в "Реал" уже в ближайшее время.

Сейчас "Ювентус" занял выжидательную позицию перед открытием летнего трансферного окна. Если Роналду придет к руководству и скажет, что у него есть конкретное предложение от другой команды на вышеуказанную сумму, то туринцы будут готовы его отпустить.

Если же этого не произойдет, итальянский клуб не будет искать покупателя на Криштиану и даст португальцу спокойно отыграть последний год, оставшийся у него по контракту.

Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Италии в нынешнем сезоне. На его счету 23 гола и 2 ассиста в 24 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криштиану побил "вечный" рекорд Пеле по количеству мячей, забитых в официальных поединках, и обратился к "Королю футбола".