"Ювентус" готовий продати Кріштіану Роналду: ЗМІ назвали суму можливого трансферу

"Ювентус" не буде заважати зірковому нападнику Кріштіану Роналду піти з команди і готовий вислухати пропозиції, які надійдуть від інших клубів.

Як повідомляє видання AS, туринці готові відпустити португальця за 25 мільйонів євро, оскільки не можуть дозволити собі його зарплату та різні бонуси, які щорічно з'їдають 87 мільйонів євро з бюджету італійців. Сам футболіст не приховує свого бажання повернутися в "Реал" вже найближчим часом.

Зараз "Ювентус" зайняв вичікувальну позицію перед відкриттям літнього трансферного вікна. Якщо Роналду прийде до керівництва і скаже, що у нього є конкретна пропозиція від іншої команди на вищевказану суму, то туринці будуть готові його відпустити.

Якщо ж цього не станеться, італійський клуб не буде шукати покупця на Кріштіану і дасть португальцю спокійно відіграти останній рік, що залишився у нього за контрактом.

Відзначимо, що Роналду є найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в нинішньому сезоні. На його рахунку 23 голи і 2 асисти в 24 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кріштіану побив "вічний" рекорд Пеле за кількістю м'ячів, забитих в офіційних поєдинках, і звернувся до "Короля футболу".