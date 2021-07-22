Юные футболисты известной команды втирали бананы в одежду своему одноклубнику – СМИ

В английской Футбольной ассоциации (ФА) начали расследование в отношении "Кардиффа", который несколько лет назад выступал в английской Премьер-лиге. В организации обратили внимание на клуб из-за обвинений в расизме, который стал проблемой для одного из воспитанников академии.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на The Athletic, юный игрок, которому еще не исполнилось 14 лет, пожаловался в ФА на то, что в его присутствии партнеры по команде имитируют обезьяньи звуки. Футболист также рассказал, что в его одежду втирали бананы, а один из работников клуба заставил его самостоятельно вычищать свою форму после инцидента.

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В "Кардиффе" отвергли последнее обвинение, заявив, что никто из тренеров и работников команды не был замешан в этом деле.

"Мы знаем о жалобе, поданной на наш клуб в ФА. Она касается обвинений в расизме и травле игроков в нашей академии. Мы организовали встречу со всеми футболистами и их родителями и обсудили эту ситуацию. Также мы провели для них образовательную презентацию", – рассказал один из директоров "Кардиффа".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский футбольный клуб презентовал первую в мире прозрачную форму.