В Москве тренера по боям без правил избили из-за бороды

В Москве был избит тренер по боям без правил Фирдавс Салохов. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной инцидента стал его внешний вид.

По словам бойца из Таджикистана к нему вечером 12 марта, у станции "Марьино" подошли трое парней. Молодые люди начали предъявлять претензии Фирдавсу за его бороду.

Тренер предложил отойти во дворы и продолжить мужскую беседу там, что стало его ошибкой. Как только компания зашла за дом на Марьинском бульваре, таджикистанец получил удар кастетом в лицо.

Придя в себя, спортсмен обнаружил пропажу 130 тыс. рублей и смартфона. В полиции, просмотрев запись с камер наблюдения, никакой драки не увидели, как и следов от кастета на лице пострадавшего.

Мужчина с результатами расследования оказался не согласен и потребовал провести проверку по делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион России по боксу Никита Иванов избил своего коллегу Бассира Мирсиябова в поезде. После этого пострадавший оказался в коме.