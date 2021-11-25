Ярмоленко забил гол и заработал пенальти в Лиге Европы

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" совершил первое результативное действие в сезоне. 32-летний футболист сборной Украины забил гол и заработал пенальти в гостевом поединке 5-го тура Лиги Европы против венского "Рапида".

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и отметился на 39-й минуте.

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Никола Влашич сделал навесную передачу с левого фланга, после которой Ярмоленко головой отправил мяч в сетку.

Спустя пять минут Максимилиан Хофманн в своей штрафной сфолил на Андрее, сбив того с ног.

Россиянин Сергей Иванов остановил игру, дав пенальти. Удар с точки реализовал Марк Нобл.

В первой половине большая часть атак проходила через правый фланг, где играл Ярмоленко и украинца было больше возможности себя проявить. Во втором тайме Андрей был практически был без мяча.

Лишь на 60-й минуте у Ярмоленко был момент, когда он мог забивать второй гол, но принял решение отдать пас на Соучека. Игрок сборной Чехии пробил в голкипера.

В итоге встреча завершилась со счетом 0:2.

"Рапид" Вена Австрия – "Вест Хэм" Англия 0:2

Голы: 0:1 – 39 Ярмоленко, 0:2 – 45, пенальти Нобл.

Рапид Вена – Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Граховац, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59), Петрович, Любичич, Штрунц, Фунтас, Китагава (Кара, 59), Аразе (Балло, 75).

Вест Хэм – Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78), Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 65).

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Ярмоленко отметился двумя забитыми мячами в поединках за сборную Украины. Хавбек забил в матче против Боснии и Герцеговине, а также против Финляндии.