Ярмоленко после вылета Украины с Евро-2020: это огромное достижение, нас ничто не сломает

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что Англия заслужила выход в полуфинал Евро-2020. Несмотря на поражение со счетом 0:4 футболист заявил, что гордится своей командой и в целом положительно оценивает выступление "желто-синих" на турнире.

"Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира. Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия, была тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается и приходится перестраиваться. Считаю, что сборная Англии заслуженно выиграла. Я их поздравляю, желаю удачи в будущем", – сказал хавбек в эфире программы "Великий футбол".

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"Несмотря на результат, что мы проиграли 4:0 сегодня, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной это огромное достижение, пройти до такой стадии. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Нас ничего абсолютно не сломает. Мы – отличная команда с хорошим коллективом", – заявил Ярмоленко.

Он отметил, что остался доволен игрой, которую команда демонстрировала на протяжении всего чемпионата, хоть и признал, что в некоторых матчах "желто-синие" могли проявить себя лучше. При этом Ярмоленко отметил, что Украине удалось пройти дальше, чем Германии, Португалии и другим звездным сборным.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поражение национальной команды. Гарант выразил уверенность, что главные победы "желто-синих" еще впереди, а за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно".