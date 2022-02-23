Ярмоленко обратился с призывом к украинцам из-за войны с Россией

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко отреагировал на обострение ситуации на границе с Россией и опасность вторжения в Украину. 32-летний футболист заявил, что в это сложное время каждый житель нашей страны должен поддержать Вооруженные силы.

Ярмоленко подчеркнул, что украинцы всегда отличались своей силой и отстаивали свою свободу.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами", – написал Ярмоленко у себя в Instagram.

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Напомним, что несколько дней назад Андрей Шевченко выразил поддержку соотечественникам. 46-летний звездный спортсмен, который проживает в основном в Лондоне, поделился мыслями в соцсетях.

Отметим, что футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко также выступил на защиту Украины.

Игрок заявил, что "мы свое не отдадим".