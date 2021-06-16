Ярмоленко: мы готовимся к серьезной битве и должны быть вместе, как никогда

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не ждет простого матча против Северной Македонии. Он отметил, что на Евро-2020 нет слабых команд, поэтому подходить к игре нужно крайне ответственно.

По словам хавбека "Вест Хэма", все футболисты внимательно слушают тренеров и верят в победу. "Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе. Нам расскажут, как надо играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо", – цитирует его УАФ.

"На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить ", – заявил Ярмоленко.

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Также он отметил, что тренерский штаб разобрал с игроками матч против Нидерландов (2:3), им указали на допущенные ошибки, а также на удачные действия.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне назвал сильные стороны македонцев.

Македонцы пробились на чемпионат Европы по футболу впервые в своей истории. В дебютном матче они неплохо себя проявили, но все же уступили Австрии.