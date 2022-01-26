Ярмоленко и Ребров провели неожиданную встречу в разгар сезона. Фотофакт

Украинский футболист Андрей Ярмоленко, выступающий за английский "Вест Хэм", нашел возможность немного расслабиться во время сезона. 32-летний вингер встретился со своим бывшим партнером и тренером в киевском "Динамо" Сергеем Ребровым. Знаменитые спортсмены отдохнули в компании своих жен.

Фотография появилась на странице в Instagram Анны Ребровой – супруги нынешнего тренера клуба "Аль-Айн", что в Объединенных Арабских Эмиратах. "Хороший вечер у нас", – подписала девушка кадр.

Андрей и Инна Ярмоленко перепостили фото на своих аккаунтах в соцсетях. Правда, никто не указал, где именно увиделись бывшие динамовцы. Можно предположить, что Ярмоленко побывал в гостях у Реброва в солнечных Эмиратах, поскольку на следующее утро жена тренера азиатского клуба похвасталась фото в купальнике у открытого бассейна.

Видео дня

В чемпионате Англии сейчас небольшой перерыв, поскольку пандемия коронавируса вынуждает многие команды уходить на самоизоляцию. Ярмоленко нечасто появляется на поле в форме "Вест Хэма" и в сезоне 2021/22 не забил еще ни одного мяча. На прошлой неделе он поздравил жену с днем рождения, показав семейный снимок с сыновьями.

Следующий матч в Премьер-лиге "Вест Хэм" сыграет лишь 8 февраля. Пока команда занимает пятое место и претендует на попадание в зону Лиги чемпионов (топ-4).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии назвали зарплату Миколенко в "Эвертоне": в два раза меньше, чем у Ярмоленко.

Недавно "Вест Хэм" Ярмоленко победил в Англии и поднялся на четвертое место.