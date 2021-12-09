Яремчука признали героем матча с 'Динамо', киевлян унизили оценками

Украинского футболиста португальской "Бенфики" Романа Яремчука статистики назвали лучшим в матче Лиги чемпионов против "Динамо", который завершился победой хозяев "Эстадиу да Луж" со счетом 2:0. 25-летний львовянин забил первый мяч в элитном еврокубке.

Эксперты ресурса WhoScored поставили форварду высокую оценку – 8,1 балла. Чуть меньше получил автор второго гола Жуниор Жилберто (7,7). Меньше других партнеров получили Пицци (6,8) и Вайгль (6,9). Однако такие оценки является самыми высокими среди футболистов "Динамо". Хавбеку Шапаренко поставили 6,9, а правому защитнику Тымчику – 6,8.

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Однозначно худшим оказался словенский вингер гостей Беньямин Вербич, который, правда, только возвращается в игру после длительного лечения.

Сайт Sofascore примерно одинаково оценил Яремчука и Жилберто, а также отдал должное ветерану защиты Отаменди и голкиперу Влаходимосу. У киевлян же, кроме Вербича, невысокие оценки поставили защитникам Сироте и Миколенко, а с положительной стороны выделили также Виталия Буяльского.

OBOZREVATEL сообщал результаты Лиги чемпионов 8 декабря.

Также Яремчук пожелал "Динамо" удачи после матча с "Бенфикой".