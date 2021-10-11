Яремчук потроллил журналиста после матча с Финляндией и назвал лучшего

В субботу, 9 октября, сборная Украины обыграла финнов на выезде и добыла первую победу в отборе на чемпионат мира. После матча наши футболисты пребывали в хорошем расположении духа и давали оригинальные интервью. Автор первого гола в Хельсинки Роман Яремчук позволил себе пошутить над пресс-атташе "сине-желтых" Александром Гливинским.

Общение сборной проходило в аэропорту во время возвращения на родину. В комментарии YouTube-каналу vZbirna нападающий "Бенфики" после веселых слов Александра Зубкова потроллил лысого журналиста.

"Немного голова вспотела, да, Саша?", – улыбнулся Яремчук.

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А затем немногословно добавил в том же духе.

"Лучший игрок матча – Петраков... Конечно, это была важная победа. Соболь так выкладывался, что аж "привод" дернул. Ничего, восстановим его в самолете, пообщаемся... Теперь в приподнятом настроении духа буду играть в родном городе", – заметил Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петраков прокомментировал победу Украины над Финляндией.

Напомним, следующий, седьмой матч квалификации на Мундиаль-2022 наша сборная сыграет во вторник, 12 октября, против команды Боснии и Герцеговины во Львове.

Тем временем, Малиновский высказался о возвращении в сборную Украины. Однако в ближайшей игре он на поле точно не появится.