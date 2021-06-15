Японский футболист забил чудо-гол, пробив между ног четверым соперникам. Видео

Футболист японской молодежной сборной (до 23 лет) Такефуса Кубо отличился невероятным голом в товарищеском матче против Ямайки. Контрольный поединок закончился победой его команды со счетом 4:0.

Первый мяч в противостоянии был забит уже на 32-й минуте, и он оказался победным. Кубо, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", получил игровой снаряд на подступах к штрафной площади после вбрасывания из аута, сместился в центр и пробил по воротам. На пути к сетке "круглый" пролетел между ног четверым ямайцам, включая голкипера.

На этом его партнеры не остановились и еще трижды огорчили сборную с Карибских островов, доведя дело до разгрома.

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Япония провела этот спарринг в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Хозяева ОИ попали в одну группу с Южной Африкой (ЮАР), Мексикой и Францией. Старт футбольного турнира запланирован на 22 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олимпийская сборная Бразилии потерпела сенсационное поражение в матче с Кабо-Верде, пропустив нелепый решающий гол.